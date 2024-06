Policiais do 32º Batalhão de Suzano prendem foragido da Justiça em missão humanitária no RS

Policiais do 32º Batalhão de Polícia Militar (32° BPM/M) prenderam um foragido da Justiça durante a missão humanitária do Rio Grande do Sul. A prisão ocorreu na última sexta-feira (31).

De acordo com informações da PM, agentes faziam um patrulhamento no bairro Azenha, na região sul de Porto Alegre, quando decidiram abordar um homem que observava áreas internas de residências atingidas pelas enchentes. Durante a abordagem, o homem não soube informar os dados pessoais e não explicou o que fazia no local.

Segundo a polícia, o suspeito possui antecedentes criminais por roubo e corrupção de menores. Em conjunto com a Brigada Militar, os policiais identificaram que o suspeito possuía um mandado de prisão por uma condenação de roubo. O homem foi levado para a delegacia onde permaneceu preso.

A missão humanitária no Rio Grande do Sul conta com cerca de 150 policiais militares do estado de São Paulo, sendo três agentes do 32° BPM/M. “Os agentes estão sendo empenhados para preservar a ordem pública nas áreas atingidas pelas enchentes, além de prestar apoio humanitário”, concluiu a PM.