Procurado por homicídio é preso pela PM em Arujá

Um homem procurado pela Justiça por homicídio foi preso nesta quinta-feira (23) em Arujá. A prisão foi efetuada pela Polícia Militar (PM), através do Centro de Operações Integradas (Coi).

Segundo a PM, agentes realizavam um patrulhamento ostensivo e preventivo quando receberam informação de que uma motocicleta havia entrado no município e que o proprietário seria procurado pela Justiça por um homicídio, cometido no dia 13 de outubro de 2024. Na ocasião, ele conseguiu fugir.

Diante das informações, os policiais iniciaram as buscas e avistaram o homem caminhando por uma via. Ele foi abordado. De acordo com a PM, nada de ilícito foi encontrado. Mesmo assim, ele foi levado para a delegacia de Arujá. No local, após consultarem a documentação, foi constatado que ele era procurado pela Justiça.