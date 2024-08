Professor de Suzano é uma das 62 vítimas da queda de avião em Vinhedo

Uma das 62 vítimas da queda do avião da Voepass, em Vinhedos (SP), é o suzanense e professor de inglês Tiago Azevedo, de 40 anos.



Através das redes sociais, a mãe de Tiago lamentou a morte do filho. “Meus amigos queridos, estou aqui para pedir luz e amor para mim e minha família”, escreveu Eva Tânia Azevedo.



O prefeito de Suzano, Rodrigo Ashiuchi prestou condolências aos familiares nas redes sociais. Ashiuchi lamenta a perda do professor em Vinhedo.



“Envio minhas sinceras condolências à sua mãe Eva Tânia e a todos os amigos e familiares. Que Deus conforte os corações e receba Tiago em sua infinita misericórdia!”, declarou.