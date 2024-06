Rocam prende homem por porte ilegal de arma em Poá

Um homem, de 26 anos, foi preso, na noite desta quarta-feira (5), por porte ilegal de arma, em Poá. Foi apreendido um revólver calibre.38 com numeração raspada.

Policiais da Rocam do 32º BPM/M, estavam em patrulhamento na Rua 26 de Março, Vila Ruth, quando receberam informações sobre um homem que estaria armado em frente a um comércio. A equipe se deslocou ao local e abordou o homem com as características contidas na denúncia. Com ele, encontraram um revólver.

A ocorrência foi registrada no distrito policial onde o suspeito permaneceu preso depois de ser autuado por porte ilegal de arma de fogo.