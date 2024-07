Roda de caminhão se solta na Ayrton Senna e mata ciclista dentro de Parque Ecológico do Tietê

Um homem, de 29 anos, morreu e outro, de 44, ficou ferido após serem atingidos por uma roda de caminhão que se soltou do veículo quando ele passava pela Rodovia Ayrton Senna.

O acidente de trânsito ocorreu na manhã deste sábado (06).Segundo a Agência de Transporte do Estado de São Paulo(Artesp), o caminhão trafegava, na altura do km 13,5 da rodovia, quando uma de suas rodas se soltou, passou por cima da grade de proteção da pista, atingindo os dois ciclistas que pedalavam dentro do parque.

Uma das vítimas foi socorrida ao Hospital Municipal Vereador José Storopolli, onde morreu, e a outra, ao Hospital e Maternidade São Luiz Anália Franco.O motorista do caminhão passou pelo teste do bafômetro, que resultou negativo.

A perícia foi acionada e o caso registrado como lesão corporal culposa na direção de veículo automotor no 1° DP de Guarulhos, e a morte do rapaz registrada no 73° DP (Jaçanã).

Para o atendimento foram deslocados recursos da concessionária Ecopistas, da Polícia Militar Rodoviária (PMRv) e do Corpo de Bombeiros.