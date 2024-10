Romeiro morre atropelado em Santa Isabel; outros dois ficam feridos

Um romeiro, de 51 anos, morreu após ser atropelado por um ônibus de turismo, na noite desta terça-feira (8), no quilômetro 189 da Rodovia Presidente Dutra, em Santa Isabel. Outras duas pessoas, ambas de 27 anos, ficaram feridas.



O ônibus atingiu um grupo de romeiros que caminhava na rodovia em direção ao Santuário Nacional de Aparecida, em São Paulo. Segundo a CCR RioSP, o romeiro mais velho morreu no local, com o óbito confirmado pelos socorristas da concessionária. Os outros dois homens sofreram ferimentos leves e recusaram atendimento médico.



O motorista do ônibus realizou o teste do bafômetro, que teve resultado negativo. O veículo estava com toda a documentação regular.



O caso foi registrado como morte suspeita pela Delegacia de Arujá, que solicitou perícia no local e exames do IML no corpo da vítima.