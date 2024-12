Romo localiza automóvel furtado e recolhe três motocicletas irregulares

A Ronda Ostensiva com Motocicleta (Romo) da Guarda Civil Municipal (GCM) de Suzano realizou quatro atendimentos no domingo e na quarta-feira desta semana (08 e 11/12) que promoveram a recuperação de um automóvel furtado e o recolhimento de três motocicletas irregulares. Todas as ações foram registradas durante patrulhamentos preventivos na área central da cidade.

No primeiro caso, os agentes trafegavam pela área central da cidade, na rua Baruel, pouco depois das 15 horas, quando observaram um motociclista acompanhado de um passageiro conduzindo uma motocicleta Yamaha Fazer, de cor azul, sem os retrovisores, o que configura uma infração grave prevista no Código de Trânsito Brasileiro (CTB). Durante a abordagem, foi constatado que, além da ausência do item obrigatório, o condutor não possuía carteira de habilitação. Diante das irregularidades, foi solicitado o apoio do Grupamento de Proteção Ambiental (GPA) para a emissão das multas referentes, e o guincho foi acionado para encaminhar o veículo ao pátio municipal.

Após esse caso, a mesma equipe seguiu pela área central e, por volta das 17 horas, ao chegar à rua Benjamin Constant, em frente à travessa Guaio, avistou um Ford Ka, branco, estacionado, e que havia sido furtado horas antes. Os guardas entraram em contato com os proprietários, que ainda não haviam registrado o boletim de ocorrência, e se dirigiram ao local para recuperar o veículo.

O último caso do domingo ocorreu às 18 horas quando os guardas flagraram um indivíduo conduzindo uma Honda CG, vermelha, sem retrovisores, durante uma ronda preventiva na região da Vila Figueira. Foi solicitada a parada do veículo, sendo necessário um breve acompanhamento até a rua Nove de Julho. Durante a abordagem, foi constatado que o homem não possuía permissão para dirigir. Nesse caso, foi solicitado o apoio da Ronda Ostensiva Municipal (Romu) para aplicar as penalidades cabíveis e recolher o veículo ao pátio.

Por fim, na quarta-feira, por volta das 15h30, os agentes foram acionados via rádio para prestar apoio em um acidente de trânsito com vítima ocorrido horas antes, na rua Baruel. Ao chegarem ao local, constataram que as vítimas já haviam sido socorridas pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), permanecendo na via apenas uma motocicleta Honda Pop, preta, com a numeração do chassi e do motor suprimidas. A GCM recolheu o veículo e o encaminhou à Delegacia de Polícia Central, onde será submetido à perícia.

O secretário municipal de Segurança Cidadã, Afrânio Evaristo da Silva, destacou a agilidade e a atenção dos guardas, ressaltando sua importância tanto na interceptação de veículos irregulares quanto na recuperação do carro furtado. “Os perigos da condução imprudente representam um risco à segurança pública e podem ocasionar acidentes sérios. Por isso, reforço o compromisso com a realização contínua de patrulhamentos para identificar e prevenir essas ocorrências”, afirmou.