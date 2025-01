Romo prende dois por tráfico e apreende duas motos irregulares

A Ronda Ostensiva com Motocicletas (Romo), grupamento da Guarda Civil Municipal (GCM), prendeu na última terça-feira (14/01) dois indivíduos por tráfico de drogas no Jardim Europa, região norte da cidade, e apreendeu duas motos por condução irregular no último domingo (12/01), nos bairros Suzanópolis e Parque Santa Rosa, na região do centro expandido.

Na ocorrência de terça-feira, os agentes localizaram 241 unidades de entorpecentes, sendo 168 de crack, 61 de cocaína e 12 de maconha, depois de identificarem os indivíduos em atitude suspeita durante patrulhamento pela rua Maria Amélia Bianchi do Nascimento, no Jardim Europa. No momento, a equipe se deparou com um indivíduo mexendo em um papelote, o que motivou a abordagem, ocasião em que foram encontradas as porções de maconha e cocaína.

Próximo ao primeiro abordado, encontrava-se um outro homem que estava dentro de um veículo abandonado. Ele tentou fugir ao visualizar a equipe deixando uma mochila que estava em seu poder no carro. Os agentes não só conseguiram deter o indivíduo, como também encontraram mais uma quantidade de drogas na sacola, que, no caso, eram as porções de crack. Com isso, os dois foram levados para o 2º Distrito Policial do Boa Vista, onde permaneceram à disposição da Justiça.

Apreensões

Dois dias antes de promover a prisão por tráfico de drogas, a Romo trabalhou para autuar condutores que estavam cometendo infrações com motocicletas nas ruas. Em um dos casos, na rua Albertino de Castro, 288, no bairro Suzanópolis, foi avistada uma moto de cor branca sendo conduzida sem placa.

No outro, a equipe flagrou, na rua dos Jasmins, no Parque Santa Rosa, um indivíduo conduzindo uma motocicleta vermelha sem capacete que, em um primeiro momento, não parou após solicitação dos agentes, mas foi acompanhado até sua residência, onde foi advertido. As duas motos foram levadas ao Pátio Municipal da Secretaria Municipal de Transporte e Mobilidade Urbana.

O secretário municipal de Segurança Cidadã, Francisco de Assis Balbino Dias, destacou que a equipe da Romo foi precisa ao dar andamento às ocorrências registradas nesses três bairros. “Buscamos atuar para interromper a prática de atividade criminosa e das infrações nas ruas, que podem colocar em risco não só os próprios condutores como também outros motoristas. Estados mobilizados para proteger a população”, ressaltou.