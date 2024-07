Romu apreende aparelhos telefônicos, notebook, dinheiro e drogas

Agentes da Ronda Ostensiva Municipal (Romu) da Guarda Civil Municipal (GCM) apreenderam, em Suzano, dinheiro e drogas.

Eles patrulhavam a estrada José da Costa Conceição, no Jardim Margareth, por volta das 15h30 desta terça-feira (23/07), quando identificaram um indivíduo em atitude suspeita próximo à Escola Municipal Professora Ana Rita Gomes. Ao avistar a viatura, ele fugiu carregando uma sacola. Houve um breve acompanhamento que levou até um apartamento abandonado com a porta entreaberta.

No local, foram identificadas as substâncias sobre o sofá e o suspeito foi abordado. Com ele também havia quatro aparelhos telefônicos, um notebook, três cadernos de anotações e R$ 1.068, além dos entorpecentes: 490 unidades de maconha, 969 de cocaína e 460 de crack, totalizando 1.919 porções de drogas distribuídas em 2,3 quilos. O material foi lacrado e encaminhado à Polícia Civil.