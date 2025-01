Romu atende quatro ocorrências e detém três na última semana

A Ronda Ostensiva Municipal (Romu), grupamento da Guarda Civil Municipal (GCM) de Suzano, atendeu quatro ocorrências durante os últimos sete dias na cidade. As ações culminaram na localização de uma motocicleta roubada, na apreensão de um carro e na detenção de três homens, sendo um deles procurado pela Justiça por tráfico de drogas.

O primeiro caso ocorreu por volta das 17h30 da sexta-feira da última semana (17/01). Os agentes estavam realizando um patrulhamento pelo bairro Jardim Monte Cristo quando se depararam com um homem identificado como representante de uma empresa de rastreamento e recuperação de veículos roubados. Ele afirmou que estava acompanhando uma motocicleta roubada em São Paulo, levando os guardas a iniciarem as buscas.

O veículo foi localizado pelos agentes estacionado em um lava-rápido, em Poá. Ao ser ligada, a moto apareceu no sistema da seguradora. Em consulta ao emplacamento e observando a motocicleta, os agentes constataram que ela já estava adulterada. Diante dos fatos, o veículo Yamaha MT-03, de cor azul, foi conduzido para a Delegacia de Poá e, posteriormente, devolvido ao proprietário.

No domingo (19/01), os agentes realizavam patrulhamento pela rua Takashi Kobata, no Jardim Europa, quando, por volta das 17h20, avistaram dois indivíduos sem capacete em uma motocicleta no contrafluxo. Os homens tentaram fugir passando entre a viatura e o meio fio, mas acabaram caindo no chão e sendo detidos.

De acordo com os guardas, o condutor aparentava ter ingerido bebidas alcoólicas e se recusou a realizar o teste de etilômetro. Por conta das escoriações sofridas em decorrência da queda, o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado pelos GCMs e os homens foram socorridos. A motocicleta foi apreendida e levada para o Pátio Municipal e o caso foi registrado como embriaguez ao volante na Delegacia Central de Polícia de Suzano.

Já na última quarta-feira (22/01), uma equipe da Romu prestava apoio ao Setor de Fiscalização de Posturas e a Secretaria Municipal de Meio Ambiente no bairro Cidade Boa Vista, quando abordou um indivíduo por volta das 16 horas nas proximidades da estrada José Conceição.

O homem afirmou que estava sem documento e tentou enganar os guardas informando a data de nascimento errada, mas acabou sendo identificado pelos GCMs. O indivíduo era procurado da Justiça pelo crime de tráfico de entorpecentes e tinha um mandado contra si expedido em novembro de 2023. Ele foi conduzido ao 2º Distrito Policial de Suzano, onde permaneceu detido.

Na mesma data, um homem foi orientado pelos agentes após ser flagrado dirigindo sem Carteira Nacional de Habilitação (CNH). O caso aconteceu por volta das 23 horas no Jardim Colorado. O condutor arrancou de forma suspeita e foi abordado pelos guardas da Romu. Ele estava na direção de um Chevrolet Celta sem o documento obrigatório. Foi lavrado o Comprovante de Remoção e um Auto de Infração de Trânsito (AIT). O veículo, que não possuía queixas, foi apreendido e conduzido ao Pátio Municipal.

O secretário de Segurança Cidadã, Francisco Balbino, elogiou a atuação dos guardas durante as ações. “Eles seguiram os procedimentos corretos e contribuíram com a segurança em nossa cidade. Nossa GCM está preparada para casos como esses e fico muito feliz por isso. Parabéns a todos os agentes da Romu que atuaram nas ocorrências”, declarou o chefe da pasta.