Romu detém adolescente e localiza mais de um quilo de drogas

A Guarda Civil Municipal (GCM) de Suzano, por intermédio da Ronda Ostensiva Municipal (Romu), deteve um menor de idade por tráfico e localizou 1,10 quilo de entorpecentes no último sábado (01/06), por volta das 19h30, no Jardim Dona Benta.

A ocorrência se deu durante patrulhamento na estrada Takashi Kobata, quando os agentes avistaram um indivíduo com uma bolsa entrar em um terreno baldio e, diante do comportamento suspeito, realizaram a abordagem. Com o adolescente foram encontradas 648 porções de drogas distribuídas em 247 unidades de crack, 105 de cocaína, 188 de maconha, 19 de K9, 28 de skunk, 47 de "dry" e três de "ice" - que são entorpecentes similares à maconha - e 11 frascos de lança-perfume. Na ocasião, os guardas realizaram contato com os responsáveis e o jovem foi conduzido à Delegacia Central de Polícia.