Romu prende um por furto, recupera carro e apreende motocicleta

A Ronda Ostensiva Municipal (Romu), grupamento da Guarda Civil Municipal (GCM) de Suzano, atendeu a três ocorrências em dias consecutivos (11, 12 e 13/01) para combater crimes e interromper infrações em andamento. Nesta segunda-feira à tarde, um homem foi preso por furto na rua Paraná, na região central. No domingo, também à tarde, a equipe recuperou um carro furtado na estrada do Pinheirinho, no bairro Cidade Boa Vista, região norte da cidade. E, no sábado à noite, os agentes apreenderam uma motocicleta após flagrante de irregularidade na rua Nicácio da Silva Basto, no Parque Buenos Aires, região sul do município.

Na situação que envolveu a prisão por furto, a equipe da Romu avistou dois indivíduos correndo pela rua Paraná, sendo que o homem da frente se deslocava segurando um celular, o que motivou a suspeita dos agentes, que, prontamente, foram em direção à dupla. Ao abordar um dos indivíduos, foi identificado que o aparelho havia sido furtado, sendo encontrado ainda dois cartões de crédito junto dele. Diante desta situação, os dois foram conduzidos à Delegacia de Polícia (DP) Central. Um dos suspeitos era maior de idade e foi preso, os bens foram devolvidos às vítimas.

Já a recuperação do automóvel foi possível pela informação de um agente que estava de folga, nas imediações do local da ocorrência. Este avistou três indivíduos mexendo em uma picape Nissan Frontier, de cor azul, que havia sido furtado no dia anterior (11/01). Imediatamente ele ligou para equipe da Romu, que se deslocou ao local, onde foi encontrado o veículo. Instantes antes da viatura chegar, os homens entraram em um outro carro, um Fiat Argo, branco, sentido Itaquaquecetuba, não sendo mais encontrados.

O carro furtado foi devolvido ao proprietário, após comunicação feita pelos agentes. De posse dos documentos pessoais e do veículo, ele se deslocou à DP Central, onde foi lavrado o auto de exibição e entrega do veículo.

Já a apreensão da moto foi realizada após patrulhamento pelo Parque Buenos Aires, onde foi avistado um indivíduo conduzindo de forma irregular uma Honda CG, preta. Ele fazia prática de malabarismo, conduzia o veículo sem equipamento obrigatório e utilizava calçado que comprometia a firmeza nos pedais, além de transitar sem autorização por um bloqueio viário policial. Por tudo isso, foi iniciado o acompanhamento e abordagem ao condutor, que foi liberado após ser autuado pelas infrações cometidas.

O secretário municipal de Segurança Cidadã, Francisco de Assis Balbino Dias, parabenizou a atuação da equipe da Romu e enalteceu a participação do agente de folga na ocorrência que possibilitou a recuperação de um veículo. “Nossa corporação se fortalece quando vemos que os agentes são comprometidos inclusive quando não estão na rotina de trabalho. Tivemos êxito em mais três ocorrências, que possibilitaram a prisão de um indivíduo que havia praticado furto, a devolução de um carro ao proprietário e a retirada das ruas de uma moto que estava sendo conduzida de forma irregular”, declarou o chefe da pasta.