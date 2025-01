Romu realiza prisão por tráfico e localiza 2.822 porções de drogas

A Ronda Ostensiva Municipal (Romu), grupamento que integra a Guarda Civil Municipal (GCM), retirou das ruas 2.822 porções de entorpecentes durante patrulhamento nos Jardins Caxangá e Maitê na última sexta-feira à noite (03/01). Uma das ocorrências resultou na prisão de um indivíduo por tráfico de drogas, que foi encaminhado à Delegacia de Polícia Central após captura por parte dos agentes. Para lá também foram encaminhados todos os itens localizados neste dia, em cada um dos bairros, que totalizaram 132 unidades de lança perfume, 1.266 de cocaína, 631 de crack e 793 de maconha.

A ocorrência registrada no Jardim Caxangá, na rua Iraci Umbelina de Jesus, foi desencadeada após atitude suspeita de um indivíduo que correu quando avistou a viatura, por volta das 22 horas. Ele portava uma bolsa junto ao corpo e pulou o muro de um terreno baldio para não ser identificado. A equipe prontamente fez o mesmo percurso e encontrou o material que o indivíduo carregava jogado no chão, atestando que se tratava de substâncias análogas a entorpecentes. Os agentes realizaram uma varredura pelo local e encontraram, no meio do mato, mais duas mochilas que também continham as mesmas substâncias. Ao todo, foram localizadas 132 unidades de lança perfume, 1.213 de cocaína, 593 de crack e 750 de maconha.

A ação registrada no Jardim Maitê, na estrada do Areião, foi desenvolvida em circunstâncias similares, quando as equipes em patrulhamento perceberam que um indivíduo abandonou uma sacola preta no chão e correu no momento em que notou a viatura, às 21h30. Mas, desta vez, durante a fuga, o infrator foi alcançado e contido. Na busca pessoal, foram encontrados em seu bolso 38 pedras de crack embaladas para venda e R$ 645 em notas trocadas. Na sacola havia várias substâncias entorpecentes, que incluíam 47 porções de maconha e 53 de cocaína. O suspeito confessou que comercializava as drogas e que receberia 20% do valor arrecadado.

O secretário municipal de Segurança Cidadã, Francisco de Assis Balbino Dias, afirmou que o trabalho executado na noite de sexta-feira representou uma atividade significativa no combate ao tráfico de entorpecentes na cidade.