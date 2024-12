Roubo a residência termina com vítimas baleadas em Biritiba Mirim

Um roubo a uma residência terminou com duas vítimas baleadas na madrugada desta sexta-feira (13), em Biritiba Mirim. Pelo menos cinco suspeitos participaram do crime e fugiram após roubar joias e celulares do local.

De acordo com o Boletim de Ocorrência, os suspeitos invadiram a casa armados, exigindo joias e dinheiro. Uma das vítimas tentou reagir ao assalto e foi baleada nas costas e no braço. Outro disparo atingiu a empregada que estava na residência.

Após os tiros, os criminosos fugiram. As vítimas foram socorridas e encaminhadas para um hospital da região.