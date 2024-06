Sequestradora de Marcelinho Carioca é presa com outras 11 pessoas em central de golpe

Policiais do Deic (Departamento Estadual de Investigações Criminais) prenderam na sexta-feira (21) 12 pessoas envolvidas em uma central de golpes contra clientes de bancos. A quadrilha montou o esquema em uma de veraneio em frente a represa de Igaratá, no Vale do Paraíba. A ação aconteceu ontem (21). Uma das detidas participou, em dezembro de 2023, da extorsão mediante sequestro do ex-jogador Marcelinho Carioca. A envolvida teve duas costelas quebradas ao despencar de um barranco na tentativa de fuga. Estava em liberdade desde janeiro deste ano.

A ofensiva contra os criminosos foi desfechada por policiais da 5ª Delegacia Patrimônio (Investigações sobre Roubo a Bancos). A descoberta da central de golpes surgiu durante apurações sobre um grupo passou a ocupar um imóvel de luxo no Condomínio Paraíso de Igaratá. As observações indicavam que, pelo menos, 10 pessoas, estavam frequentando a casa. Os levantamentos constataram a utilização de muitos notebooks e fones de ouvidos munidos de microfone, equipamento comum em centrais de atendimento ao cliente.

Os policiais localizaram o imóvel. A operação era para constatar um esquema de estelionato. A movimentação estranha dos ocupantes da casa provocaram a verificação. O grupo estava reunido na sala. A equipe da 5ª Patrimônio se identificou. Nesse momento sete dos nove presentes optou por fugir pelos fundos do local.

A decisão de fugir pelos fundos se mostrou desastrada. A casa encontra-se instalada na parte superior de um morro. Os envolvidos enfrentaram um acentuado declive, com metros de altura e com acesso a uma área de mata fechada. A geografia sinuosa, a vegetação e a velocidade empreendida provocou quedas e a desistência de escapar. Nesse grupo estava Elaine. Outros dois golpistas preferiram escapar a nada, mas fracassaram.

Foram recolhidos 12 notebooks; 18 celulares; três veículos, além de um sistema de Internet por satélite. Os policiais também encontraram uma planilha com informações de diversas pessoas. Uma vítima do Rio de Janeiro acabou identificada. Ela perdeu R$ 49 mil para os golpistas. A estratégia dos criminosos era contactar o correntista alertando sobre uma quebra de segurança. Repassavam orientações e comandos que permitiam tirar o controle do aplicativo do banco e até mesmo do aplicativo de mensagens.

A equipe da 5ª Patrimônio encaminhou os sete participantes da fuga ao PS Santana. Todos receberam atendimento e foram liberados. O bando responde por associação criminosa e furto qualificado. O grupo que tentou escapar acabou enquadrado também no crime de desobediência.