Polícia prende suspeitos de latrocínio em Poá

O Setor de Homicídios e Proteção à Pessoa (SHPP) de Mogi das Cruzes prendeu dois suspeitos acusados de matar um homem a tiros, em Poá. O crime ocorreu durante uma tentativa de roubo.

Caso

No dia 24 de abril, por volta das 18h30, na rua Deputado Guaracy Silveira, Centro de Poá, a vítima foi encontrada morta em via pública, com vários sinais de disparos de arma de fogo. Do lado da vítima estava sua motocicleta.

Após investigação a SHPP identificou dois suspeitos de cometer o latrocínio consumado (roubo seguido de morte), com a tentativa de subtração da motocicleta da vítima.

Foi decretada a prisão temporária dos dois suspeitos. Além disso, foi expedida busca domiciliar. A motocicleta utilizada no crime foi apreendida.

Um dos suspeitos confessou o crime e afirmou que iria pilotar a moto que seria roubada. O mesmo suspeito era procurado da Justiça pelo crime de tentativa de homicídio contra a ex-namorada e mais duas pessoas, em situação de violência doméstica.

Segundo o SHPP, um dos suspeitos e outros indivíduos estão envolvidos em aproximadamente dez ou mais crimes de roubo de transeunte de motocicletas, nas cidades de Poá e Ferraz de Vasconcelos.

As investigações prosseguem com a finalidade de identificar outros autores do crime .