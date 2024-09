Suspeito agride policial, rouba viatura e foge em Santa Isabel

Um homem, suspeito de envolvimento no roubo de um maquinário, agrediu um policial, roubou uma viatura e fugiu em Santa Isabel. A polícia segue em busca do suspeito. Outras cinco pessoas foram detidas no local.

Segundo a Secretaria Estadual de Segurança Pública (SSP), a ocorrência aconteceu nesta quinta-feira (12). Policiais civis receberam informações de que um maquinário roubado estaria em uma propriedade em Santa Isabel.

No local, seis pessoas foram detidas. Uma delas conseguiu fugir após agredir um policial e roubar uma viatura. Segundo a SSP, o veículo foi localizado pouco tempo depois.

As investigações apontaram que três homens haviam sido vítimas de um golpe. Eles estavam interessados em comprar o maquinário, sem saber que o produto era roubado. Outros dois homens foram contratados apenas para transportar a carga.

O policial agredido foi encaminhado à UPA de Santa Isabel para atendimento médico. A polícia segue em busca do suspeito que continua foragido.

O caso foi registrado na Delegacia de Santa Isabel como localização e apreensão de veículo, lesão corporal, estelionato, roubo e receptação.