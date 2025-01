Suspeito de agressão à ex-mulher é preso pela Patrulha Maria da Penha

Um homem suspeito pela própria ex-esposa de agressão foi preso na manhã da última terça-feira (07/01) pela Patrulha Maria da Penha da Guarda Civil Municipal (GCM) de Suzano, nas proximidades de uma unidade particular de saúde da região central da cidade. Aos agentes, a mulher disse que o ex-marido foi entregar os dois filhos que estiveram com ele no final de semana, mas, momento depois, passou a agredi-la, o que ocasionou a queda de uma das crianças, um bebê de 1 ano que estava em seu colo.

Ela pediu ao homem que a levasse a uma unidade de saúde para socorrer o filho, onde contou aos profissionais o que teria ocorrido. A Patrulha Maria da Penha foi acionada, por volta das 10h30, e prendeu o homem a poucos metros do local. Ele teria confessado as agressões e foi levado para a Delegacia de Defesa da Mulher, onde permaneceu preso.