Suspeito de 'arrastão' em Guarulhos é preso em Arujá

Um homem foi preso na manhã desta sexta-feira (18), em Arujá, suspeito de cometer um “arrastão” em Guarulhos. Com ele, foram apreendidos oito celulares, R$ 500 em dinheiro e uma arma falsa. As informações são da Polícia Militar (PM).

O suspeito estava utilizando um Chevrolet Classic e, segundo a PM, estava praticando roubos em Guarulhos. Durante o trajeto até Arujá, o homem teria efetuado outras ações criminosas.

Os policiais se deslocaram até a Avenida Armando Colangelo e encontraram o automóvel estacionado. Na sequência, os agentes foram informados por uma testemunha que um homem teria estacionado o veículo na via e se deslocado no sentido Centro-bairro. Ele usava uma mochila de cor escura.

Minutos depois, os agentes avistaram um homem com as mesmas características e o abordaram. Com ele, os militares encontraram o dinheiro, a arma falsa e os celulares.

Ele foi encaminhado para o DP de Arujá e está à disposição da Justiça. Ainda segundo a PM, diversas vítimas compareceram à delegacia e reconheceram o suspeito.