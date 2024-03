Suspeito de matar a tiros um homem em dezembro de 2023 em Suzano é preso

Um homem suspeito de ter matado outro a queima roupa com diversos tiros em dezembro do ano passado, em Suzano, foi preso nesta quinta-feira (07). O suspeito era foragido desde dezembro e estava em saída temporária quando cometeu o crime.

A vítima foi atingida e morta por diversos tiros em frente a um estabelecimento comercial. O caso aconteceu no dia 29 de dezembro de 2023, por volta das 16h40, na Rua Turmalina, no Jardim Monte Cristo.

A motivação do crime foi uma suposta dívida que a vítima devia.