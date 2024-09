Suspeito de racismo e apologia ao nazismo é preso em flagrante em Suzano

Um homem, de 31 anos, foi preso em flagrante na madrugada desta terça-feira (3) no Jardim Nova América, em Suzano, suspeito de propagação de ódio, reprodução de símbolos nazistas, injúria racial, racismo e falsa identidade em uma rede social.



As vítimas incluíam a delegada da Delegacia de Defesa da Mulher (DDM) de Suzano, Silmara Marcelino, além da influenciadora digital Jojo Todynho. A prisão ocorreu durante o cumprimento de um mandado de busca e apreensão expedido pela Polícia Civil.



No perfil falso, o suspeito se passava por uma mulher para atacar as vítimas com mensagens racistas e de apologia ao nazismo. Segundo a polícia, nas publicações contavam com símbolos nazistas e xingamentos direcionados à influenciadora.



Segundo a polícia, as investigações começaram após denúncia feita pela delegada ao Setor de Investigações Gerais (SIG) de Mogi das Cruzes. Durante a operação, o homem foi localizado em sua residência, onde foram apreendidos dois celulares e um cartão de memória. Procurada, a delegada Silmara Marcelino não quis comentar sobre o assunto.



O caso foi registrado no SIG da Delegacia Seccional de Mogi das Cruzes.