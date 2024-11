Suspeito de roubar veículo em São José dos Campos é preso em Arujá

Um homem foi preso em Arujá após furtar um veículo em São José dos Campos, no Vale do Paraíba, nesta quinta-feira (7). O suspeito confessou o crime e afirmou que seguia para Itaquaquecetuba onde venderia o veículo por R$ 5 mil.



Segundo a Polícia Militar (PM), durante um patrulhamento, agentes foram informados que um Fiat Strada branco, furtado no Vale do Paraíba, estava sendo rastreado na Rodovia Presidente Dutra, sentido São Paulo. Uma equipe policial localizou o veículo pela Rua Duque de Caxias, em Arujá. Os agentes iniciaram o acompanhamento, mas perderam o veículo de vista.



Pouco tempo depois, os policiais encontraram o mesmo veículo pela Rua Limoeiro. Demais equipes foram informadas via rádio para realizarem um cerco. Durante a perseguição, o suspeito perdeu o controle do veículo no cruzamento da Avenida dos Expedicionários com a Rodovia Presidente Dutra e foi abordado pelos agentes.



De acordo com a PM, nada de ilícito foi encontrado com o suspeito durante a abordagem. Ao revistarem o automóvel, os policiais encontraram uma placa de um veículo. Os agentes constataram que o emplacamento é de um Fiat Strada, de cor prata, de Minas Gerais, sem queixa.



Questionado pelos policiais, o suspeito confessou que havia acabado de roubar o veículo em São José dos Campos. Ele também afirmou que seguia para Itaquaquecetuba para vendê-lo por R$ 5 mil e não forneceu dados do comprador e confessou que as placas seriam trocadas pelas do automóvel furtado.



O homem foi levado para o DP de Arujá onde teve a prisão decretada por furto qualificado.