Suspeito de roubar veículo morre em troca de tiros com a PM em Ferraz

Um suspeito de roubar um veículo morreu em um troca de tiros com policiais militares nesta terça-feira (30), em Ferraz de Vasconcelos. O caso ocorreu na Rua Shosaburo Kawamura. Um outro suspeito ficou ferido. As informações são da Polícia Militar (PM).

De acordo com a corporação, agentes faziam o acompanhamento do veículo roubado. Ao chegar na via, de acordo com a PM, os suspeitos reagiram e atiraram contra os militares, que revidaram.

Os disparos atingiram os suspeitos. Um deles morreu no local. O segundo foi socorrido e levado para o Hospital Regional de Ferraz de Vasconcelos. Não há informações sobre o seu estado de saúde. O caso foi apresentado na delegacia do município.