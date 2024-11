Suspeito de roubo é morto após trocar tiros com policial em Ferraz

Um homem suspeito de roubar um veículo morreu em uma troca de tiros com um policial militar à paisana, na manhã desta segunda-feira (25), em Ferraz de Vasconcelos. De acordo com o Boletim de Ocorrência (B.O), o jovem, de 24 anos, teria roubado um veículo e, em seguida, tentou roubar uma moto.

De acordo com o B.O, o policial militar ia para o trabalho quando viu dois carros pareados na Avenida do Paiol. Várias pessoas estavam em volta. A movimentação levantou suspeita por parte do policial. Quando se aproximava, viu que o dono do veículo se deitou no chão e teve o carro roubado.

Parte dos suspeitos entrou no veículo, enquanto os demais criminosos utilizaram outro, que foi roubado no dia 22 de novembro. Logo após o crime, os suspeitos direcionaram o carro para uma via oposta, obrigando um motociclista a parar. Um deles desceu do veículo e abordou o casal que estava na moto.

Neste momento, o policial interveio e houve troca de tiros. O suspeito foi baleado. Ele ainda tentou retornar ao veículo, mas caiu na via. Os demais criminosos fugiram. O suspeito baleado foi levado ao Hospital Regional de Ferraz de Vasconcelos, mas não resistiu aos ferimentos. A ocorrência foi registrada na delegacia do município. A arma do policial foi apreendida.