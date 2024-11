Suspeito é detido com carro furtado de São Bernardo do Campo em Mogi

Um homem suspeito de dirigir um carro furtado em São Bernardo do Campo foi detido, nesta segunda-feira (11), em Mogi das Cruzes.

Uma equipe da Força Tática/Rocam estava em patrulhamento na Avenida Shozo Sakai quando notou um veículo, ocupado por dois homens, em atitude suspeita e decidiu realizar a abordagem.

Nada de ilícito foi encontrado com a dupla, mas, ao consultar o chassi do automóvel junto ao Centro de Operações da Polícia Militar (Copom), os agentes identificaram que o carro havia sido furtado em São Bernardo do Campo no último dia 2 de agosto e estava com placas falsas.

Ainda segundo a PM, o condutor informou que adquiriu o veículo por meio de um aplicativo na internet.

Ambos foram encaminhados à Central de Polícia Judiciária, onde o condutor permaneceu preso à disposição da Justiça. O passageiro foi liberado após ser ouvido como testemunha.