Suspeito morre em confronto com a polícia em Itaquá

Um homem, de 23 anos, suspeito de roubar um veículo morreu em confronto com a polícia, na última sexta-feira (7), na rua Vitória, em Itaquaquecetuba.

Policiais estavam em patrulhamento, quando avistaram um motorista de uma caminhonete, trafegando em atitude suspeita pela Estrada Gov. Mario Covas Junior.

O motorista não obedeceu ao sinal de parada e fugiu em alta velocidade. Durante a fuga, o suspeito acessou uma rua sem saída e, ao descer do veículo, atirou contra os policiais, que intervieram.

O suspeito foi atingido e teve a morte confirmada no local por equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). Um revólver calibre .38, foi apreendido juntamente com as armas dos PMs.

ROUBO

O veículo que o suspeito dirigia havia sido roubado na Rodovia Presidente Dutra, em Arujá no mesmo dia da ocorrência.

À polícia, o dono do veículo relatou que foi abordado por três homens armados que o mantiveram refém e roubaram o veículo de carga.

O caso foi registrado como roubo e morte decorrente de intervenção policial legítima defesa no 2º DP de Suzano, que solicitou perícia ao local e exames de IML ao corpo.