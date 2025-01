Suspeitos de furtarem sete veículos em shopping de SP são presos em Poá e Itaquá

A Polícia Civil de São Paulo prendeu, nesta quinta-feira (23), quatro suspeitos de participarem de um furto de sete veículos em um shopping no Tatuapé, na Zona Leste da capital paulista. Dos quatro presos, três foram localizados em Itaquaquecetuba e Poá. O quarto envolvido, de 29 anos, já estava cumprindo pena no Centro de Detenção Provisória de Suzano pelo mesmo crime. As informações são da Secretaria de Segurança Pública (SSP).

Os crimes ocorreram entre outubro e novembro do ano passado. De acordo com a pasta, um inquérito policial foi aberto e identificou os quatro suspeitos. Ainda segundo o órgão, dois dos sete veículos furtados pela quadrilha foram recuperados. Mais dois suspeitos estão sendo investigados pela polícia.

O caso foi registrado no 30º Distrito Policial do Tatuapé como furto, associação criminosa e cumprimento de mandado de busca e prisão temporária.