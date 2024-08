Suspeitos invadem casa, matam homem e fogem em Itaquá

Um homem, de 39 anos, morreu após ser atingido por dois tiros dentro de sua própria casa, na noite da última sexta-feira (23), no Jardim Caiubi, em Itaquaquecetuba.

A vítima foi encontrada no chão, atingida por disparos nos dedos da mão e no peito. Dois suspeitos fugiram do local do crime.

Policiais militares atenderam a ocorrência, e o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) confirmou o óbito no local.

Uma testemunha relatou que estava deitada em casa quando ouviu um barulho que pareceu ser um tiro. Em seguida, ouviu a vítima gritar. Imediatamente, a testemunha viu pela janela dois indivíduos correndo, mas não conseguiu identificá-los nem fornecer suas características físicas.

A perícia técnica foi acionada, e a equipe de homicídios foi chamada para acompanhar o caso e esclarecer melhor o ocorrido.

O local continuou preservado pela polícia para a realização da perícia.