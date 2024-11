Trator pega fogo e incendeia fábrica de recicláveis em Itaquaquecetuba

Um trator utilizado no manejo de materiais recicláveis pegou fogo na manhã desta quarta-feira (27), causando um incêndio em uma fábrica localizada na Estrada do Una, em Itaquaquecetuba.

Equipes do Corpo de Bombeiros estão no local combatendo as chamas. Até o momento, não há registro de vítimas.

De acordo com a prefeitura de Itaquaquecetuba, equipes da Defesa Civil, do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e das secretarias de Serviços Urbanos, Mobilidade e Segurança estão no local prestando apoio ao Corpo de Bombeiros, que lidera a operação.

As causas do incêndio ainda serão investigadas.