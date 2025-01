Trio é preso por roubo de carro em Jundiapeba

Três pessoas foram presas, na manhã deste domingo (12), por roubo de carro em Jundiapeba, distrito de Mogi das Cruzes.

De acordo com as informações da Polícia Militar, policiais estavam realizando patrulhamento pelo distrito quando viram um Fiat Uno com a placa de outro veículo. O condutor do veículo, ao avistar a viatura, iniciou uma fuga.

Os policiais realizaram acompanhamento e, quando chegaram ao cruzamento das ruas Ricardo Rodrigues e Lourenço Della Nina, três indivíduos desembarcaram do carro, sendo que dois estavam armados e apontando em direção aos agentes da polícia.

Os policiais revidaram e acertaram um dos suspeitos no ombro. Os outros dois tentaram se esconder no condomínio Jundiapeba 6, mas foram detidos logo em seguida.

De acordo com a polícia, o veículo havia sido roubado há pouco tempo e os suspeitos foram reconhecidos pela vítima como autores do roubo.

O trio foi conduzido à Central de Polícia Jurídica, onde permaneceram presos.