Trio é detido por utilizar cães para caça ilegal de animais silvestres em Mogi

A Polícia Militar Ambiental deteve um trio na manhã desta quinta-feira (6), em Mogi das Cruzes, suspeito de utilizar cães para caça ilegal de animais silvestres. Segundo a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo (SSP), os homens têm 43, 53 e 62 anos.

Segundo informações da pasta, policiais militares realizavam um patrulhamento para reprimir caça de animais e localizaram um veículo por volta das 6h, na Estrada Joaquim Pereira de Carvalho, no bairro Itapeti.

Dentro do carro, os agentes encontraram dois tatus-galinha dentro de um saco plástico, além de três cachorros no porta-malas do automóvel. De acordo com a SSP, o trio confessou que haviam utilizado os cães para caçar os tatus. Os animais foram recolhidos pelos policiais ambientais e soltos em local adequado.

O trio foi liberado e será investigado. O caso foi registrado como matar espécimes da fauna silvestre e localização e apreensão de objetos pela Delegacia de Investigações sobre Infrações contra o Meio Ambiente de Mogi das Cruzes.