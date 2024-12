Trio que portava arma de pressão é detido no centro de Suzano pela Romu

Três suspeitos foram detidos pela Guarda Civil Municipal (GCM) de Suzano, na última quarta-feira (18/12), por volta das 22h15, portando uma arma de pressão. De acordo com os agentes que atenderam o caso, dois deles, menores de idades, haviam informado que planejavam promover um assalto. O caso ocorreu na rua 15 de Novembro e aconteceu no âmbito da operação “Natal Seguro”, sendo atendido pela Ronda Ostensiva Municipal (Romu).

Tudo começou quando a equipe patrulhava o centro da cidade e, ao chegar à rua Benjamin Constant, notou três homens próximos a um comércio. Assim que os indivíduos perceberam a presença dos guardas, eles mudaram de direção e demonstraram nervosismo. Além disso, um deles apresentava um volume suspeito na região do quadril. Diante da situação, os agentes acompanharam o trio até a rua 15 de Novembro, onde realizaram a abordagem.

Na ocasião, foi realizada uma busca pessoal, confirmando que o volume suspeito era, de fato, uma arma de pressão, e os homens ainda relataram que planejavam cometer um assalto. Além disso, na consulta de dados, foi revelado que os suspeitos menores possuíam passagem por furto e tráfico de entorpecentes. Como medida, todos foram encaminhados para a Delegacia de Polícia Central, assim como a arma.

Dois dias antes (16/12), por volta das 22h45, os guardas da Romu trafegavam na região do bairro Cidade Miguel Badra, em uma rua sem nome, próxima ao numeral 200, quando avistaram um indivíduo em uma motocicleta Suzuki GSX, de cor azul, cuja a placa constava no sistema como produto de furto.

Foram dados sinais de parada, que o condutor ignorou, o que resultou em um breve acompanhamento pela via. Em seguida, o suspeito abandonou a moto e fugiu a pé, entrando em uma casa abandonada, não sendo possível localizá-lo. Ainda na residência, foi localizado outra moto, uma Honda Fan, preta, também com queixa de roubo. Foi solicitado o guincho para recolher os veículos.

Para o secretário municipal de Segurança Cidadã, Afrânio Evaristo da Silva, os agentes estão totalmente empenhados em promover um período de festas de fim de ano com mais tranquilidade à população. “Por meio de patrulhamentos constantes e operações estratégicas, como o ‘Natal Seguro’, a GCM busca não apenas coibir crimes, mas também criar um ambiente mais seguro e tranquilo para todos. A operação, que visa intensificar a presença policial durante o período festivo, tem como objetivo proteger os cidadãos e coibir ações criminosas. A ação integrada entre as forças de segurança tem sido fundamental para o sucesso das ações e para garantir a sensação de segurança no município”, destacou o chefe da pasta.