Ultrapassagem ao sinal vermelho termina com batida grave em Mogi

Um motociclista de 23 anos morreu em um acidente de trânsito por volta das 4h30 deste domingo (18), na Rua Doutor Ricardo Vilela, no centro de Mogi das Cruzes. O garupa ficou ferido.



Segundo a Secretaria de Segurança Pública (SSP), policiais militares foram acionados para atender a ocorrência e, no local, constataram que o jovem pilotava sua motocicleta quando ultrapassou o sinal vermelho e colidiu com a lateral direita de um automóvel. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi chamado e constatou o óbito do motociclista ainda no local.



Exames foram solicitados ao Instituto de Criminalística (IC) e ao Instituto Médico Legal (IML). O caso foi registrado como homicídio culposo na direção de veículo automotor e lesão corporal culposa na direção de veículo automotor na Delegacia Seccional de Mogi das Cruzes.