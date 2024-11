Um dos suspeitos da morte de 'Pedrinho Matador' é ouvido pela polícia nesta quarta

Um dos três suspeitos da morte do assassino em série, Pedro Rodrigues Filho, conhecido como Pedrinho Matador, foi ouvido pela polícia nesta quarta-feira e PM esclarece crime.

O suspeito estava preso deste outubro do ano passado, por conta de dois outros mandados de prisão preventiva por roubo e receptação pela vara da capital e pela Vara Federal de Ponta Porã, no Mato Grosso do Sul.

"Motivação do crime seria pelo fato de Pedro Rodrigues Filho estar impedindo o tráfico de entorpecentes no bairro Jardim Náutico, pois teria dito a traficantes da localidade que não queria a venda de drogas no local, pois tinha sobrinhos e parentes crianças", diz um trecho de um relatório da Polícia Civil.

Caso

Pedrinho Matador foi assassinado a tiros no dia 5 de março de 2023. Ele estava sentado em uma cadeira de plástico em frente a casa de familiares na rua José Rodrigues da Costa, no Jardim Náutico, quando ocupantes de um Volkswagen Gol preto o atacaram.

De acordo com a investigação, três homens estava no veículo. Dois deles deixaram o carro, sendo um deles com uma máscara do Coringa, e atiraram contra Pedrinho Matador.

Um dos bandidos ainda tentou degolar a vítima com uma faca de cozinha. Pedrinho foi atingido por quatro tiros de pistola calibre 9 mm e morreu no local. Os criminosos fugiram. O veículo foi encontrado abandonado na estrada Cruz do Século, na subida do Pico do Urubu.