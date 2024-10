Um dos suspeitos de sequestrar e extorquir casal é preso em Itaquá

Um dos integrantes de uma quadrilha, de 36 anos, foi preso sob suspeita de sequestrar e extorquir um casal, na noite de sábado (26), na rua Gaspar Lemos, em Itaquaquecetuba. A polícia ainda procura os demais integrantes do grupo.

De acordo com a Secretaria de Segurança Pública (SSP), policiais militares das Rondas Ostensivas Tobias de Aguiar (Rota) estavam em patrulhamento, buscando pelo casal sequestrado na região da zona leste da capital, quando a equipe recebeu uma denúncia indicando que as vítimas estavam em um cativeiro em Itaquá.

No imóvel, os agentes foram recebidos pelo suspeito, que afirmou ser o dono da casa e confessou participação no crime com outros envolvidos, sem fornecer mais detalhes.

As vítimas haviam sido libertadas anteriormente pelos criminosos. À polícia, relataram que foram mantidas reféns e obrigadas a realizar transferências bancárias. Ambas reconheceram o suspeito como um dos autores do crime e o local como o cativeiro onde ficaram.

O suspeito foi encaminhado à delegacia e permaneceu à disposição da Justiça. O caso foi registrado como roubo e extorsão mediante sequestro na Delegacia de Itaquaquecetuba.