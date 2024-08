Van escolar bate em Ferraz e sete ficam feridos

Uma van escolar bateu em um muro, na Rua Carlos de Campos, Vila Correa, Ferraz. Ao menos sete pessoas ficaram com ferimentos leves e foram socorridas.

Segundo Corpo de Bombeiros seis viaturas foram empenhadas ao local. Duas das sete vítimas eram mulheres e foram levadas ao Regional de Ferraz, outra vítima foi levada à Santa Casa de Suzano. E outras quatro socorridas pelo Samu.

Em nota, a Prefeitura de Ferraz informou que na van estavam 11 crianças, uma monitora e um motorista.

A nota ainda diz que sete crianças tiveram escoramentos leves neste acidente, sendo cinco socorridas pelo resgate do Corpo de bombeiros e duas pelo Samu.

A Prefeitura também diz que, segundo populares que viram o momento do acidente e o relato do motorista, a van desviou de duas crianças que estavam na via pública atrás de uma pipa e "a opção súbita foi de jogar o veículo para a direita, no qual colidiu em um muro de uma residência".