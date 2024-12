Van que transportava padre e missionários de Mogi bate contra mureta no Paraná; uma pessoa morreu

Uma van que transportava 13 pessoas da Associação São Lourenço, de Mogi das Cruzes, para um retiro, na Argentina, bateu em uma mureta na PR-317, entre os municípios Engenheiro Beltrão e Peabiru, no norte do Paraná, na manhã desta quinta-feira (5). O motorista morreu e outras sete pessoas ficaram feridas.

De acordo com a Diocese de Mogi das Cruzes, no automóvel, estavam quatro missionários (dois italianos e dois peruanos) , sete jovens da associação (um colombiano e seis brasileiros), o padre Eugenio Luciano Lizier, responsável pela entidade, e o motorista Paulo Jesus dos Santos, de 65 anos, que morreu no local. O veículo partiu do Distrito de Taiaçupeba, em Mogi.

Segundo a Diocese, duas pessoas estão em estado grave. A Cúria Diocesana de Mogi das Cruzes afirmou que acompanha e está em oração pelos feridos e lamentou a morte do motorista. As causas do acidente estão sendo investigadas.