Veículos roubados são localizados pela GCM de Suzano

Equipes da Guarda Civil Municipal (GCM) atuaram em duas ocorrências entre sexta-feira e sábado da última semana (21 e 22/06), que resultaram na recuperação de duas motocicletas com registro de roubo. As ações foram realizadas pela Ronda Ostensiva Municipal (Romu) e pela Ronda Ostensiva com Motocicleta (Romo), já os veículos foram encaminhados para a Delegacia de Polícia Central.

O primeiro atendimento ocorreu às 21h15, quando guardas da Romu percorriam a rua Vereador Sebastião Elias de Carvalho, no Jardim Saúde, e visualizaram uma motocicleta em uma área de mata. Os agentes entraram na vegetação e avistaram dois indivíduos correndo, mas não conseguiram alcançá-los. Ao localizar o veículo, foi possível identificar que se tratava de uma Kawasaki Versys, de cor verde, sem placa de identificação e com queixa de roubo.

Já no sábado, por volta das 17h40, a Romo trafegava pela estrada do Pinheirinho, no Boa Vista Paulista, quando notaram uma Honda CB Twister, preta, abandonada na via. Ao realizar a consulta dos dados, constataram que o veículo havia sido roubado. Após ser encaminhada para a Polícia Civil, o modelo foi entregue ao proprietário.

Irregulares

Além de localizar os veículos roubados, a GCM recolheu duas motocicletas em situação irregular. Ainda na sexta-feira, durante o patrulhamento na rua Antônio Inácio, no bairro Jardim Brasil, em Palmeiras, a Romu avistou uma motocicleta Honda CG Titan, branca, aparentemente com o emplacamento em desacordo com as normas estabelecidas pelo Conselho Nacional de Trânsito (CTB). Devido à suspeita, foi realizada uma abordagem e, na vistoria, foi constatado que as numerações do motor e do chassi estavam suprimidas, impossibilitando sua identificação. Como resultado, tanto o veículo quanto o condutor foram encaminhados à Delegacia Central, onde o motociclista deverá responder por adulteração.

Já na segunda-feira (24/06), pouco antes das 18 horas, uma equipe da Romo estava patrulhando a rua Thadeu José de Moraes, na Vila Nova Urupês, quando flagrou um motociclista atravessando uma passarela de pedestres na avenida Governador Mário Covas (Marginal do Una) conduzindo uma Yamaha Fazer, vermelha. Foram emitidos sinais de parada para o homem, que os ignorou, resultando em um breve acompanhamento até ser parado metros depois. Nada de ilícito foi encontrado, mas, devido às infrações cometidas, foram aplicadas multas e o veículo foi recolhido por um guincho ao pátio municipal.

“Ações como essas destacam a eficiência da Guarda Civil. A recuperação de bens roubados faz uma diferença significativa na vida das vítimas. Além disso, a remoção de veículos irregulares contribui para a prevenção de possíveis acidentes, resultando em ações positivas para a cidade”, declarou o secretário municipal de Segurança Cidadã, Afrânio Evaristo da Silva.

A GCM ressalta que a população pode contribuir para reforçar a segurança do município por meio de denúncias. Os moradores podem entrar em contato pelos telefones (11) 4746-3297, (11) 4745-2150 e 153.