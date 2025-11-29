10º edição do Prêmio Destaques, celebra resiliência, união regional e os melhores do ano na reg

A noite desta sexta-feira (28), marcou um capítulo especial na história da região. A décima edição do Prêmio Destaques 2025, promovida pelo Grupo Cenário de Comunicação, reuniu autoridades, lideranças, comerciantes e convidados em uma celebração emocionante, que exaltou trabalho, superação e excelência.
Com o tema “Resiliência: Empreender em tempos de crise”, o evento premiou aqueles que se destacaram mesmo diante dos desafios do ano, reforçando a força e a união do Alto Tietê.
A apresentação ficou por conta de Carla Fiamini e Renato Ourives, que conduziram o público em uma noite de homenagens, música, emoção e reconhecimento.
Autoridades presentes e representantes oficiais
A solenidade recebeu diversas lideranças políticas e administrativas, reforçando seu peso regional. Entre elas:
• Prefeita de Ferraz de Vasconcelos, Priscila Gambale, que esteve presente e foi homenageada
• Deputado federal Rodrigo Gambale, que participou pessoalmente da cerimônia e foi reconhecido como uma das grandes lideranças da região
• Representantes oficiais enviados pelos prefeitos de Suzano, Itaquaquecetuba e Poá, devido a imprevistos de agenda
• Representante do secretário Rodrigo Ashiuchi, também por compromisso emergencial
Mesmo com ausências justificadas, todas as cidades fizeram questão de estar representadas, demonstrando respeito, apoio e compromisso com o Prêmio Destaques.
A homenagem aos prefeitos e secretários municipais das cidades de Suzano, Itaquaquecetuba e Santa Isabel reforçou a importância da gestão pública regional para o fortalecimento do Alto Tietê.
Homenagens
A noite foi marcada por momentos de profunda emoção, como a homenagem ao:
• Álvaro Costa (Kaká) – Destaque Revelação Causa Autista 2025
• Imprensa parceira, com representantes dos principais veículos de comunicação
• José Augusto Viana Neto, presidente do CRECI-SP, com o quadro “Momento Aprender”
• Valtinho do Ipanema, reconhecido pela trajetória singular e popular como massagista raiz
O espetáculo também contou com a apresentação emocionante do Coral IMC, do Instituto Melo Cordeiro, sob regência do Maestro Jhony Uriel.
Cidades participantes
A edição de 2025 contou com participação e representantes das cidades:
• Ferraz de Vasconcelos
• Suzano
• Itaquaquecetuba
• Poá
• Santa Isabel
Consolidando mais uma vez o caráter regional e integrado do Prêmio Destaques.
Comerciantes e empreendedores: os grandes protagonistas da noite
Os verdadeiros protagonistas do Prêmio Destaques foram, mais uma vez, os comerciantes, empreendedores e prestadores de serviços que se destacaram em seus segmentos.
Áreas como alimentação, educação, saúde, moda, beleza, construção, eventos, serviços automotivos e diversos outros ramos foram representadas por profissionais que fizeram a diferença em 2025.
Cada vencedor subiu ao palco levando consigo uma história de luta, dedicação e amor pelo que faz — e isso foi celebrado com entusiasmo pelo público.
Uma década de reconhecimento e união regional
Em seu discurso, o diretor-presidente do Grupo Cenário, Jairzinho Ambrósio, reforçou o compromisso da TV Cenário com o desenvolvimento regional e com a valorização de quem constrói diariamente o Alto Tietê.
O Prêmio Destaques completa 10 anos consolidado como um dos maiores eventos de reconhecimento da região.
Divulgação das imagens oficiais
A partir de segunda-feira, todas as fotos, vídeos, entrevistas e bastidores estarão disponíveis nas plataformas oficiais da TV Cenário.
Será possível rever cada momento dessa noite marcante e compartilhar os registros dos premiados.