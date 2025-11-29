Envie seu vídeo(11) 4745-6900
MenuBusca
sábado 29 de novembro de 2025Logo Rede DS Comunicação

Assine o Jornal impresso + Digital por menos de R$ 34,90 por mês, no plano anual.

Ler JornalAssine
Jornal Diário de Suzano - 29/11/2025
Envie seu vídeo(11) 4745-6900
Região

10º edição do Prêmio Destaques, celebra resiliência, união regional e os melhores do ano na reg

Com o tema "Resiliência: Empreender em tempos de crise", o evento premiou aqueles que se destacaram mesmo diante dos desafios do ano, reforçando a força e a união do Alto Tietê

29 novembro 2025 - 12h39Por da Reportagem Local
10º edição do Prêmio Destaques, celebra resiliência, união regional e os melhores do ano na região10º edição do Prêmio Destaques, celebra resiliência, união regional e os melhores do ano na região - (Foto: Divulgação)

A noite desta sexta-feira (28), marcou um capítulo especial na história da região. A décima edição do Prêmio Destaques 2025, promovida pelo Grupo Cenário de Comunicação, reuniu autoridades, lideranças, comerciantes e convidados em uma celebração emocionante, que exaltou trabalho, superação e excelência.

Com o tema “Resiliência: Empreender em tempos de crise”, o evento premiou aqueles que se destacaram mesmo diante dos desafios do ano, reforçando a força e a união do Alto Tietê.

A apresentação ficou por conta de Carla Fiamini e Renato Ourives, que conduziram o público em uma noite de homenagens, música, emoção e reconhecimento.

Autoridades presentes e representantes oficiais

A solenidade recebeu diversas lideranças políticas e administrativas, reforçando seu peso regional. Entre elas:
    •    Prefeita de Ferraz de Vasconcelos, Priscila Gambale, que esteve presente e foi homenageada
    •    Deputado federal Rodrigo Gambale, que participou pessoalmente da cerimônia e foi reconhecido como uma das grandes lideranças da região
    •    Representantes oficiais enviados pelos prefeitos de Suzano, Itaquaquecetuba e Poá, devido a imprevistos de agenda
    •    Representante do secretário Rodrigo Ashiuchi, também por compromisso emergencial

Mesmo com ausências justificadas, todas as cidades fizeram questão de estar representadas, demonstrando respeito, apoio e compromisso com o Prêmio Destaques.

A homenagem aos prefeitos e secretários municipais das cidades de Suzano, Itaquaquecetuba e Santa Isabel reforçou a importância da gestão pública regional para o fortalecimento do Alto Tietê.

Homenagens 

A noite foi marcada por momentos de profunda emoção, como a homenagem ao:
    •    Álvaro Costa (Kaká) – Destaque Revelação Causa Autista 2025
    •    Imprensa parceira, com representantes dos principais veículos de comunicação
    •    José Augusto Viana Neto, presidente do CRECI-SP, com o quadro “Momento Aprender”
    •    Valtinho do Ipanema, reconhecido pela trajetória singular e popular como massagista raiz

O espetáculo também contou com a apresentação emocionante do Coral IMC, do Instituto Melo Cordeiro, sob regência do Maestro Jhony Uriel.

Cidades participantes

A edição de 2025 contou com participação e representantes das cidades:
    •    Ferraz de Vasconcelos
    •    Suzano
    •    Itaquaquecetuba
    •    Poá
    •    Santa Isabel

Consolidando mais uma vez o caráter regional e integrado do Prêmio Destaques.


Comerciantes e empreendedores: os grandes protagonistas da noite

Os verdadeiros protagonistas do Prêmio Destaques foram, mais uma vez, os comerciantes, empreendedores e prestadores de serviços que se destacaram em seus segmentos.

Áreas como alimentação, educação, saúde, moda, beleza, construção, eventos, serviços automotivos e diversos outros ramos foram representadas por profissionais que fizeram a diferença em 2025.

Cada vencedor subiu ao palco levando consigo uma história de luta, dedicação e amor pelo que faz — e isso foi celebrado com entusiasmo pelo público.


Uma década de reconhecimento e união regional

Em seu discurso, o diretor-presidente do Grupo Cenário, Jairzinho Ambrósio, reforçou o compromisso da TV Cenário com o desenvolvimento regional e com a valorização de quem constrói diariamente o Alto Tietê.

O Prêmio Destaques completa 10 anos consolidado como um dos maiores eventos de reconhecimento da região.


Divulgação das imagens oficiais

A partir de segunda-feira, todas as fotos, vídeos, entrevistas e bastidores estarão disponíveis nas plataformas oficiais da TV Cenário.

Será possível rever cada momento dessa noite marcante e compartilhar os registros dos premiados.

Deixe seu Comentário

Leia Também

Homicídios crescem 40,3% com 87 mortes em dez meses no Alto Tietê
Região

Homicídios crescem 40,3% com 87 mortes em dez meses no Alto Tietê

Defesa Civil de Ferraz conclui capacitação com os novos Guardas Municipais
Região

Defesa Civil de Ferraz conclui capacitação com os novos Guardas Municipais

Saulo Souza discute implantação das alças do Rodoanel em Poá
Região

Saulo Souza discute implantação das alças do Rodoanel em Poá

Jovens da Geração Z querem independência financeira mais cedo e veem nos cursos técnicos o caminho
Região

Jovens da Geração Z querem independência financeira mais cedo e veem nos cursos técnicos o caminho

Sarau comunitário marca o lançamento oficial de Corpo-Bruja em Poá
Região

Sarau comunitário marca o lançamento oficial de Corpo-Bruja em Poá

Autores de Suzano e região estarão na ExpoFavela Nacional neste final de semana
Região

Autores de Suzano e região estarão na ExpoFavela Nacional neste final de semana