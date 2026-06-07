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Jornal Diário de Suzano - 06/06/2026
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Pesquisa

2º Fórum de Tecnoética debate IA e impactos éticos dia 10 na PUC-SP

Evento presencial é promovido pelo Grupo de Ética da Tecnologia do Laboratório de Política, Comportamento e Mídia (Labô), da Fundação São Paulo. É aberto a todos os públicos e não exige inscrição prévia

07 junho 2026 - 10h28Por DA REGIÃO
Pesquisadores do Labô realizam o 2º Fórum de Tecnoética na PUC-SPPesquisadores do Labô realizam o 2º Fórum de Tecnoética na PUC-SP - (Foto: Divulgação)

Os desafios éticos da inovação tecnológica e os impactos da Inteligência Artificial no cotidiano estarão no centro do 2º Fórum de Tecnoética na próxima quarta-feira, 10 de junho, das 14h às 18h, na PUC-SP, Auditório 100A. O evento presencial é promovido pelo Grupo de Ética da Tecnologia do Laboratório de Política, Comportamento e Mídia (Labô), da Fundação São Paulo. É aberto a todos os públicos e não exige inscrição prévia.

Pelo segundo ano consecutivo, pesquisadores de todo o Brasil apresentam seus estudos e trazem os dilemas éticos da nova era tecnológica para o centro das discussões.

A coordenação e a mediação serão do professor Davi Lago, escritor best-seller e doutorando em Filosofia do Direito pela USP. Segundo ele, o Fórum dá visibilidade às pesquisas multidisciplinares produzidas pelo grupo. “O evento abordará como os desenvolvimentos tecnológicos impactam as sociedades humanas, para o bem ou para o mal”.

O 2º Fórum de Tecnoética terá quatro painéis temáticos na interface entre tecnologia, sociedade, direito e comportamento. “Neste evento são apresentados estudos desenvolvidos nos últimos quatro anos por integrantes do grupo, vindos de todas as regiões do Brasil”, acrescentou.

O que é o Labô?

O Labô é um laboratório que produz conhecimento livre, autônomo, ágil e que responde à necessidade das pessoas de compreender, de forma qualificada, o mundo em que vivem. O diretor acadêmico é o filósofo Luiz Felipe Pondé, professor da FAAP e da PUC-SP, autor, colunista da Folha de S.Paulo e comentarista da TV Cultura. A assistente acadêmica é a professora Andréa Kogan, graduada em Letras, doutora em Ciência da Religião pela PUC-SP, autora e tradutora, com atuação em comunicação, revisão e cursos.

 

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