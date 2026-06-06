Envie seu vídeo(11) 4745-6900
MenuBusca
sábado 06 de junho de 2026Logo Rede DS Comunicação

Assine o Jornal impresso + Digital por menos de R$ 34,90 por mês, no plano anual.

Ler JornalAssine
Jornal Diário de Suzano - 06/06/2026
Envie seu vídeo(11) 4745-6900
Região

Poá inaugura Mega Ponto de Troca de Figurinhas da Copa do Mundo 2026 na Praça da Bíblia

Espaço gratuito funcionará diariamente até o fim do Mundial, com estrutura coberta, segurança, iluminação e ambiente preparado para colecionadores de todas as idades

06 junho 2026 - 14h11Por De Poá
Saulo Souza reúne poaeses em troca de figurinhas Saulo Souza reúne poaeses em troca de figurinhas - (Foto: Irineu Júnior/Secom Poá )

O prefeito de Poá, Saulo Souza, inaugurou nesta sexta-feira (05), na Praça da Bíblia, o Mega Ponto de Troca de Figurinhas da Copa do Mundo FIFA 2026. A iniciativa tem como objetivo reunir crianças, jovens, famílias e colecionadores em um espaço organizado, seguro e gratuito, incentivando a interação entre os apaixonados por futebol durante o maior evento esportivo do planeta. Em clima de festa e ao lado da primeira-dama Flavia Souza, o chefe do Executivo destacou a importância de promover momentos de integração para a população e fortalecer a torcida pela Seleção Brasileira.

Instalado na Praça da Bíblia, localizada na Avenida Nove de Julho, nº 22, no Centro, o ponto de troca funcionará diariamente, das 8 às 21 horas, até o encerramento da Copa do Mundo, marcado para o dia 19 de julho. O local conta com estrutura completa, incluindo cobertura, mesas, cadeiras, iluminação adequada e segurança, garantindo conforto e tranquilidade para todos os participantes.

O Mega Ponto de Troca foi criado para ser um ambiente de convivência e integração social, destinado exclusivamente à troca de figurinhas. A proposta é fortalecer os laços entre amigos e familiares, estimular novas amizades entre colecionadores e promover o espírito esportivo que tradicionalmente toma conta do país durante o Mundial.

Para o prefeito Saulo Souza, a iniciativa reforça o sentimento de união e pertencimento que a Copa do Mundo desperta nas pessoas. “É uma alegria enorme ver famílias inteiras reunidas, especialmente as nossas crianças, criando memórias que vão levar para a vida toda. O clima da Copa do Mundo já chegou a Poá e queremos que todos participem desse momento especial. Quem ainda não completou o álbum está convidado a vir para cá, trocar figurinhas, fazer novas amizades e viver essa experiência. Vamos juntos fazer desta a melhor Copa do Mundo que a nossa cidade já viveu e torcer pela nossa Seleção Brasileira com muita alegria e união”, destacou.

A expectativa da administração municipal é que o espaço se torne um dos principais pontos de encontro da cidade durante o período do Mundial, promovendo lazer, entretenimento e momentos de confraternização entre moradores de todas as idades.

Mais informações podem ser obtidas pelos telefones  (11) 4639-3413 e (11) 96309-7479 (WhatsApp).

Deixe seu Comentário

Leia Também

Grupo Samba-rock lança hino para a Copa do Mundo
Região

Grupo Samba-rock lança hino para a Copa do Mundo

Sindicatos apoiam fim da escala 6x1 e defendem mais qualidade de vida aos trabalhadores
Região

Sindicatos apoiam fim da escala 6x1 e defendem mais qualidade de vida aos trabalhadores

Educação promove formação sobre literatura indígena para gestores e professores da rede municipal
Região

Educação promove formação sobre literatura indígena para gestores e professores da rede municipal

Mogi das Cruzes tem o menor número de roubos desde 2001 e queda nos índices do primeiro quadrimestre
Região

Mogi das Cruzes tem o menor número de roubos desde 2001 e queda nos índices do primeiro quadrimestre

Vereadores de Mogi aprovam sistema de alarme de emergência em unidades de saúde
Região

Vereadores de Mogi aprovam sistema de alarme de emergência em unidades de saúde

Primeira noite do Arujá Fest reúne multidão e abre as comemorações dos 174 anos da cidade
Região

Primeira noite do Arujá Fest reúne multidão e abre as comemorações dos 174 anos da cidade