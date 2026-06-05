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Jornal Diário de Suzano - 04/06/2026
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Região

Mogi das Cruzes tem o menor número de roubos desde 2001 e queda nos índices do primeiro quadrimestre

Mogi das Cruzes tem o menor número de roubos gerais e roubos de veículos desde 2001 e queda nos números de roubos e furtos de veículos, roubos e furtos gerais, estupros e homicídios

05 junho 2026 - 16h33Por De Mogi
- (Foto: Divulgação/PMMC)

Mogi das Cruzes fechou o primeiro quadrimestre do ano com queda em todos os principais índices criminais acompanhados pela Secretaria Estadual de Segurança Pública (SSP). Além disso, a cidade também apresentou o menor número de roubos gerais e roubos de veículos desde 2001, quando foi iniciada a série histórica dos acompanhamentos da SSP.

O resultado reforça a tendência de queda na criminalidade na cidade, com os investimentos que vêm sendo realizados pela Prefeitura de Mogi das Cruzes e o trabalho conjunto com as Polícias Militar e Civil.

De acordo com o levantamento realizado pela Secretaria Municipal de Segurança com base nos dados da SSP, o número de roubos de veículos caiu 46% nos primeiros quatro meses deste ano, comparado com o mesmo período do ano passado. Já os roubos gerais diminuíram 20% no período.

“A queda do número de roubos é um índice importante para a cidade, já que o crime é consumado sob violência ou grave ameaça à vítima. É uma situação que traz, além do prejuízo material, um trauma para as pessoas e para as famílias. A queda no número de roubos de veículos e nos roubos gerais, resultando no menor índice da série histórica, mostra que os investimentos que estão sendo realizados na cidade já apresentam resultado prático no dia a dia da população”, destacou o secretário municipal de Segurança, Gilberto Ito. 

Outro destaque do levantamento é a queda de 36% nas ocorrências de estupros em Mogi das Cruzes nos quatro primeiros meses deste ano, em comparação com 2025. Já o número de homicídios dolosos caiu 17% no período.

Por outro lado, crimes sem o uso de violência também tiveram diminuição importante. As ocorrências de furto de veículos caíram 29% no primeiro quadrimestre de 2026 em comparação com 2025, enquanto para o número de furtos gerais recuaram 15% no período.

O resultado reforça a tendência de queda da criminalidade na cidade, que vem sendo registrada nos acompanhamentos dos últimos meses e ratificada no primeiro semestre deste ano.

Investimentos

Desde o início de 2025, a Prefeitura de Mogi das Cruzes vem desenvolvendo uma série de ações para a melhoria da segurança pública da população da cidade. O destaque é a criação do Smart Mogi, que conta com 730 câmeras instaladas na cidade, sendo 260 de reconhecimento facial e as demais de leitura de placas de veículos e monitoramento. O Smart Mogi já permitiu a captura de 140 procurados por crimes como roubo, tráfico de drogas, homicídio, estelionato e sequestro.

Outra ação importante foi a criação da Diária Especial por Atividade Complementar (DEAC), que permite aos guardas civis municipais trabalharem nos dias de folga, ampliando a presença da corporação nas ruas, com prioridade para locais com grande circulação de pessoas e pontos críticos. Com a iniciativa, o número de guardas civis nas ruas é ampliado entre 20% e 25%. Entre os pontos atendidos pela DEAC estão o Centro, as regiões comerciais de Braz Cubas, Jardim Universo e Jundiapeba, além das entradas e saídas da cidade.

A Prefeitura de Mogi das Cruzes também reativou a base da GCM na Praça Oswaldo Cruz e revitalizou a Base da GCM na Rua Thuller. As operações conjuntas com as Polícias Militar e Civil foram intensificadas, o mesmo acontecendo com as operações conjuntas com GCMs de outras cidades da região do Alto Tietê.

No combate à violência contra a mulher, a administração municipal lançou o SOS Mulher Mogiana. O aplicativo funciona como uma ferramenta de emergência para mulheres que possuem medidas protetivas, permitindo que elas acionem rapidamente a Patrulha Maria da Penha e a Guarda Municipal de Mogi das Cruzes. 

No ano passado, 64 novos guardas civis municipais passaram a atuar no patrulhamento nas ruas e a Prefeitura de Mogi das Cruzes também investiu R$ 1,7 milhão com compra de uniformes e coletes balísticos que serão usados pelos profissionais.

A população pode entrar em contato com a Guarda Civil Municipal de Mogi das Cruzes pelo telefone 153, do Centro de Operações Integradas (COI), que atende 24 horas por dia.

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