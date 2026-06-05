Educação promove formação sobre literatura indígena para gestores e professores da rede municipal

A Secretaria Municipal de Educação de Ferraz de Vasconcelos realizou nesta quarta-feira (3) a formação “Vozes da Ancestralidade: A importância da literatura indígena”, voltada a professores multiplicadores e integrantes das equipes gestoras das unidades escolares. A atividade ocorreu ao longo do dia e teve como objetivo fortalecer a implementação da Lei Federal nº 11.645/2008, da Resolução SME nº 05/2024 e das diretrizes do Plano Nacional de Equidade, Educação para as Relações Étnico-Raciais e Educação Escolar Quilombola (PNEERQ).

Conduzida pela formadora Silvia Kaimbé, representante de povos indígenas brasileiros, a capacitação promoveu reflexões sobre a presença da literatura indígena no currículo escolar, destacando a importância das biografias de autores indígenas, o reconhecimento das diferentes etnias e o papel das narrativas tradicionais no desenvolvimento da leitura e da compreensão dos estudantes.

A programação contou com momentos de estudo, análise de obras literárias, atividades em grupo e discussões sobre a atuação da gestão escolar na construção de práticas pedagógicas alinhadas à valorização da diversidade cultural dos povos originários.

Para a professora Lucilene, a formação contribui para ampliar o olhar dos educadores sobre a temática indígena. “Hoje nós estamos aqui em mais um momento de formação que é essencial para que a gente veja além do que está no livro didático. Isso é muito enriquecedor porque, quando passamos esse conhecimento para as crianças, deixamos a teoria e mostramos a prática”, afirmou.

A articuladora pedagógica Roberta Rodrigues de Oliveira destacou a importância da iniciativa para o fortalecimento das ações desenvolvidas na rede municipal. “Estamos aqui em mais uma formação da cultura indígena, hoje com a temática ‘Literatura Indígena no Cotidiano Escolar’. É o cumprimento da Lei 11.645 de 2008 e também está de acordo com as diretrizes do PNEERQ”, ressaltou.

Já a educadora indígena Silvia Kaimbé, uma das formadoras do encontro, enfatizou a relevância da representatividade indígena no ambiente escolar. “Para mim é uma honra novamente estar aqui na cidade de Ferraz trazendo um pouquinho da minha cultura, a cultura dos povos indígenas. Mesmo estando em contexto urbano, nós vivemos e falamos sobre a nossa cultura”, destacou.