5ª Coroa do Divino terá edição especial de Natal neste sábado (14) com a presença do Papai Noel

Os devotos do Divino Espírito Santo se preparam para mais uma tarde de reza e confraternização. Neste sábado (14), às 15 horas, ocorre a 5ª Coroa do Divino, seguida de chá bingo, na Associação Pró-Festa do Divino, no Mogilar, em Mogi das Cruzes. O evento é parte da programação da Festa do Divino Espírito Santo de Mogi das Cruzes de 2025, que será realizada de 29 de maio a 8 de junho, comemorando 412 anos de fé e devoção da festividade religiosa e folclórica.

Em comemoração ao Natal, a edição desta Coroa ganha um toque especial, inclusive com a presença do Papai Noel. Os freis da Paróquia São Maximiliano Kolbe, da Vila Lavínia, estarão presentes para conduzir a Coroa. São eles: Luiz Cláudio Avelar, Leonardo Matsuo e Gustavo Jonas. A animação ficará por conta do músico Felipe, da Catedral de Sant´Ana. Além disso, os prêmios do bingo serão diferenciados, assim como o lanche ganhará um toque natalino. Haverá, ainda, prêmios para toda a família e brindes para as crianças.

Fiéis e visitantes são convidados a participar com suas famílias e amigos para vivenciar esse momento especial de conexão espiritual e celebração natalina. “Queremos proporcionar um momento único, onde todos possam sentir a esperança e o amor que o Natal representa. A Coroa do Divino é uma forma de renovarmos nossa fé. Nesta edição, vamos celebrar juntos a chegada do Menino Jesus”, afirma a equipe organizadora, que tem à frente o Festeiro João Pedro Mota e Graziela Mota (in memorian) e os Capitães de Mastro Lizandro Leonardo da Silva Corrêa e Patrícia Aparecida do Espírito Santo Corrêa. O tema da festa do próximo ano será: “Divino Espírito Santo e São Francisco, nosso irmão! Ensinai-nos a contemplar o esplendor da criação”.

Chá bingo

Após à Coroa, os devotos se confraternizam no chá bingo. O valor do convite é R$ 10 (que pode ser adquirido no dia) dá direito a três rodadas principais de bingo. Ao longo da tarde, serão jogadas as rodadas intermediárias.

A Associação Pró-Divino está localizada na Avenida Francisco Rodrigues Filho, 1.232, no bairro do Mogilar, em Mogi das Cruzes.