90% das empresas no Brasil não estão seguras contra ameaças cibernéticas, afirma especialista

Mesmo com a conscientização crescente sobre a importância da cibersegurança, muitas empresas, especialmente pequenas e médias, não investem o suficiente em segurança da informação por acharem que estão menos propensas a ataques. Com isso, se tornam mais vulneráveis aos hackers, que invadem os seus sistemas, derrubando ou sequestrando seus bancos de dados.

Segundo Fábio Queiroz, especialista em Tecnologia e Segurança da Informação da SanviTi, empresa brasileira associada à Acronis, um dos maiores players mundiais no segmento, quando isso acontece os prejuízos e danos são imensuráveis à empresa.

“A invasão, geralmente, tem uma motivação financeira. O hacker oferece propostas de valores altos para devolver o banco de dados, e o pior - sem garantias que vai cumprir a chantagem. A credibilidade da empresa também fica abalada no mercado, já que vazou dados confidenciais de seus clientes. Outro risco é que mesmo sendo vítima, a empresa pode se tornar ré numa ação judicial devido às novas regras da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais”, alerta o especialista.

De acordo com o Índice Global de Proteção de Dados (GDPI), seis em cada dez empresas brasileiras sofreram ataques ou incidentes cibernéticos que impediram o acesso de seus dados em 2023. Os números fazem parte da pesquisa realizada pela Dell Technologies que reúne insights sobre a confiança de responsáveis por TI e segurança de organizações em todo o mundo. “Cerca de 90% das empresas no Brasil não estão seguras contra ameaças cibernéticas, é um percentual muito grande, que precisa de atenção urgente”, ressalta Fábio Queiroz.

Evento solidário alerta sobre ameaças cibernéticas

Dado o aumento dos ataques cibernéticos e o impacto financeiro significativo que eles podem ter, para conscientizar as empresas sobre os riscos acontecerá em Mogi das Cruzes, no dia 24 de Outubro, das 8h às 12h30, o “OctSecurity 2024– Ameaças Cibernéticas: Sua empresa está segura?”, com inscrições abertas pelo link:

https://appticket.com.br/octsecurityx-2024-proteja-seu-negocio-em-um-mundo-digital-em-constante-evolucao.

O ingresso é solidário e será revertido 100% para o Projeto Only Way, sem fins-lucrativos que oferece atividades esportivas e culturais para crianças e adolescentes do Jardim Santa Tereza, em Mogi das Cruzes.

O OctSecurity 2024 trará para Mogi referências nacionais e internacionais em TI e Segurança da Tecnologia, como Regis Paravisi, da Acronis, e Yanis Stoyannis, diretor de Segurança da ERICSSON para a América Latina e também presidente do Comitê de Segurança da Associação Brasileira da Internet das Coisas (ABINC). Participam da programação especialistas em LGPD, telecomunicações, networking, comunicação assertiva e empresários que trarão cases de como conseguiram proteger seus dados de invasões cibernéticas.

“Pensamos em organizar um evento de utilidade corporativa porque a ameaça, muitas vezes, vem da onde menos esperamos, como o ‘phishing’, aquele e-mail falso, que o funcionário pode acessar e ser a porta de entrada para ataques cibernéticos”, frisa Fábio Queiroz, que está à frente da coordenação do evento.

O OctSecurity 2024– Ameaças Cibernéticas: Sua empresa está segura? será realizado no auditório da Only Way, localizado na rua Rua Francisco Martínez Casanova, 595, Santa Tereza, Mogi das Cruzes. Mais informações

https://sanviti-tsi.com/octsecurityx