ACE Suzano divulga 14 novas oportunidades de emprego

A Associação Comercial e Empresarial (ACE) de Suzano está divulgando 14 oportunidades de emprego em seu Portal de Vagas, sendo seis em regime CLT e oito estágios. Todas as vagas podem ser verificadas no site acesuzano.com.br/bancodecurriculos, que disponibiliza diariamente o acesso às oportunidades, além do cadastro gratuito dos currículos de candidatos aos cargos.



Neste formato, a ACE disponibiliza oportunidades de emprego por meio de empresas associadas que estão em busca de novos profissionais para suas equipes, tendo um processo de triagem junto às solicitantes para garantir que haverá plena condição de trabalho para os escolhidos. Dentro disso, as ofertas em regime CLT incluem ajudante geral, eletricista automotivo, auxiliar de estoque, auxiliar de escritório, assistente comercial e auxiliar de manutenção.



Já as vagas para os programas de estágio garantem diversas facilidades e diferenciais, considerando também as exigências dos contratantes. Neste sistema, há vagas para estágio nos setores de marketing (2), administração (2), mídias sociais e design de interiores, além de duas oportunidades para iniciar a carreira no setor varejista em lojas de calçados na cidade.



O presidente da ACE Suzano, Rodrigo Guarizo, explica que a entidade promove um direcionamento, contudo, os processos de seleção e contratação ficam à cargo das empresas solicitantes. “A associação age como uma ponte entre a empresa e os interessados, sendo uma funcionalidade muito importante do nosso Portal de Vagas, um ambiente virtual gratuito. Nele, os candidatos devem registrar seus dados e, eventualmente, confirmar a participação no processo de seleção às colocações específicas”, disse.



Anuncie suas vagas

As empresas interessadas em anunciar vagas de emprego de forma gratuita devem procurar a ACE Suzano pelo telefone (11) 4744-8400 ou pelo e-mail vagas@acesuzano.com.br.