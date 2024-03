Ações nas estações contra a dengue têm parceiros da região

A Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM) busca realizar ações de conscientização da dengue com parceiros do Alto Tietê.

De acordo com a companhia, ações internas, apenas com colaboradores, já foram realizadas na Estação de Ferraz de Vasconcelos.

A CPTM explicou que o período chuvoso é propício para o aumento de todas as doenças causadas pelo mosquito Aedes Aegypti. “Por isso, a companhia realiza campanhas de conscientização e esclarecimentos aos passageiros sobre as formas de prevenção dos focos que causam a proliferação do mosquito, além dos sintomas das doenças por meio de suas redes sociais”.

Além das ações de conscientização, as equipes que trabalham nas estações “não deixam vasilhas com água parada e fiscalizam todos os possíveis pontos que poderiam ser criadouro do mosquito”, explica a companhia.

Passageiros tomam cuidados contra a doença

O DS foi até a Estação de Suzano para conversar com passageiros sobre os cuidados que estão sendo tomados contra a dengue, já que a cidade está em Estado de Emergência e Alerta Epidemiológico desde a última quarta-feira (14).

Daniel Magalhães explica que fica pouco tempo fora de casa, mas tem todos os cuidados em sua residência. “Tomo todos os cuidados necessários, não deixo juntar água nos vasos. Tem que tomar cuidado”.

Ele explica que tem amigos donos de chácaras e evita ir aos locais por conta dos mosquitos. “Eu tenho dois amigos que têm chácaras e eu não vou na casa deles por medo. Tem muito mosquito, muita água, é perigoso. Enquanto não passar, eu não vou lá”, explica.

José Euclides disse que sempre busca tomar os “cuidados básicos” em casa e no trabalho. “Procuro nunca deixar água encostada. É um cuidado básico. Sempre que vai lavar alguma coisa em casa, ver se não tem água parada, encostada”.

Benedita dos Santos disse que jogou fora os pratos dos vasos de plantas. “Joguei todos fora. Tenho medo porque já sou idosa, tenho certa idade, então tenho que tomar um cuidado maior. Tenho me precavido da melhor forma possível”.