Adesivaço de Priscila Gambale marca final de semana da candidata em Ferraz

A prefeita e candidata à reeleição, Priscila Gambale (Podemos), realiza neste sábado, 24, um grande adesivaço para agitar os apoiadores de sua candidatura. O evento vai contar com a presença do vice em sua chapa, Daniel Balke (MDB), do deputado federal Rodrigo Gambale, candidatos a vereador dos partidos de apoio e simpatizantes. A ação começa a partir das 9h na Rua Herman Teles Ribeiro, ao lado do Centro de Convenções, além da adesivagem de veículos, também serão distribuídos materiais de campanha.

“O adesivaço já é marca registrada das nossas campanhas e é uma forma de motivar a militância”, disse Priscila. A candidata também já está participando de reuniões, encontros e visitas com moradores da cidade, dialogando sobre as ações e melhorias que foram realizadas em seu mandato à frente da cidade. “Estou aproveitando os encontros com a população para mostrar as mais de 300 ações que realizamos na cidade, das obras que estavam paradas há décadas e retomamos todas, da melhoria na qualidade de vida que trouxemos e também dizer o que vamos fazer nos próximos quatro anos”, comentou Priscila.

O adesivaço acontece das 9 às 14 horas deste sábado.