Adolescente de 14 anos é a oitava morte por dengue em Itaquá

Uma adolescente, de 14 anos, foi a oitava vítima fatal da dengue em Itaquaquecetuba, conforme confirmado pelo Painel de Monitoramento da Divisão de Dengue, Chikungunya e Zika do Estado de São Paulo. Além dela, a cidade também registrou a morte de uma segunda vítima, de 54 anos.

Nesta semana, três novos óbitos confirmados em Mogi das Cruzes voltaram a preocupar a região. Ao todo, as cidades do Alto Tietê já somam 56 mortes pela doença neste ano.

Entre as cidades da região, Mogi das Cruzes lidera com o maior número de mortes por dengue, totalizando 23 óbitos. Suzano aparece em seguida, com 11 mortes, e Itaquaquecetuba com oito. Poá registrou, até o momento, quatro mortes em 2024. Além de Ferraz, Biritiba Mirim também contabiliza três óbitos, de acordo com a plataforma. Santa Isabel e Guararema somam duas mortes cada. Arujá e Salesópolis seguem sem registros de óbitos pela doença neste ano.