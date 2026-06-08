Almoço nas férias: cadastro para alimentação durante o mês de julho nas escolas estaduais de SP come

As escolas estaduais de São Paulo, região metropolitana, interior e litoral recebem, entre os dias 8 e 26 de junho, as inscrições de familiares de estudantes que precisam complementar as refeições durante o período de férias do meio do ano. O calendário escolar da Secretaria da Educação do Estado de São Paulo (Seduc-SP) está definido e o recesso acontece entre os dias 7 e 23 de julho.

No período de férias, as refeições serão servidas de segunda a sexta-feira, das 11h às 13h30, nas unidades com alimentação centralizada. Ou seja, com contratos de cozinheiras e compras de insumos diretamente pela Educação.

A equipe de nutricionistas da Seduc-SP é responsável por elaborar os cardápios, visando manter a oferta de refeições balanceadas e nutricionalmente adequadas também durante o período de férias, com ingredientes disponíveis nas unidades de ensino, de acordo com o preconizado nas diretrizes do PNAE (Programa Nacional de Alimentação Escolar).

Para que os estudantes possam frequentar a escola no horário do almoço durante o mês de julho, pais e familiares devem responder à pesquisa de intenção por meio da Secretaria Escolar Digital (SED), ou manifestar interesse diretamente na unidade de ensino de origem de cada estudante. As inscrições podem ser feitas, portanto, a partir desta segunda-feira (8).

É preciso que a escola tenha conhecimento dos interessados na alimentação escolar com antecedência para que as refeições sejam preparadas de acordo com a demanda, evitando desperdício de alimentos.